Martedì 21 gennaio alle ore 17 nella sala consigliare del comune di Borgio Verezzi l'Unitre organizza un pomeriggio musicale interpretato dal Trio Savona and voice.

La formazione comprende Cristina Pinola cantante, Domenico Casaccia al pianoforte, Armando Olivieri alla tromba e Franco De Maria al sax.

In programma musica jazz anni '50-'60. Ingresso libero, anche per i non iscritti.