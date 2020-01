Savona, il piano del traffico "accende" la prima commissione, sindaco Caprioglio: "Il percorso amministrativo va rispettato", assessore Arecco: "Si pone un grosso problema politico"

"C'è stato un momento di cortocircuito, è stata presentata la bozza che ha dei punti positivi, ma a mio avviso e della giunta aveva delle criticità: i flussi sono vecchi bisogna aggiornali e bisogna iniziare il percorso con dei tecnici. Abbiamo discusso e il problema ora si sposta su un altro piano, prettamente politico" continua la prima cittadina che avrà un incontro con i coordinatori provinciali dei partiti che compongono la maggioranza.

"Questa bozza non è uno strumento politico, non ho una pretesa di competenza tecnica, avrà bisogno di essere guidata dall'amministrazione con delle indicazioni precise. Non vuole entrare in competizione con nessuno, ma vuole aggiungersi per avviare una discussione politica utile per tutti per avere elementi chiari da mettere in campo. Sono qua per parlare della città, se ci sono battibecchi devono rimanere al nostro interno, com'è è normale che avvenga nei partiti" specifica Massimo Arecco.

"I dati ci sono tutti, sono aggiornati al 2014 e poi nel 2018 grazie ad Albisola, questo è il momento per mettere a sistema tutto quanto. Ho messo insieme delle proposte, è un progetto che parte dal basso, ho lavorato, non ho chiesto nulla a nessuno, né soldi all'amministrazione né ho fatto perdere tempo. E' lesivo nei confronti di qualcuno? Se ho qualche colpa me ne assumo pienamente. In giunta questo progetto lo porto quando posso portarlo. Si pone certamente comunque un grosso problema politico. Torneremo comunque a parlare di questo tema di nuovo fra un anno e mezzo due perchè non risolveremo nulla. Se non prendiamo una decisione ne pagheremo le conseguenze per la città. Io assessore sono arrivato con qualcosa, con una proposta globale dal quale partire" continua il vicesindaco.

"Quello che io e la giunta abbiamo eccepito è l'irritualità del percorso della bozza. Qualunque assessore al quale si dà una delega quindi può portare avanti un progetto nonostante siano state bloccate le bozze? C'è un percorso amministrativo che va rispettato. Io ho visto questa bozza su un blog e poi sui giornali. Si tratta di un problema politico, è un qualcosa che non va bene nella modalità" conclude il sindaco.

Un tema che ha visto chiedere spiegazioni da parte della minoranza, dopo che in apertura di commissione consiliare (dopo il benestare proprio degli stessi consiglieri) il punto sul piano del traffico è stato spostato a favore degli sviluppi sul progetto del filobus e dello studio sui flussi con l'audizione della presidente di Tpl Simona Sacone.

"Mi sembra che un lavoro di squadra al momento non ci sia e ci chiediamo quale sia l'impostazione dell'amministrazione. Un anno fa quando è stato spostato il mercato in centro paese, che ha creato evidenti problemi alla viabilità, mi avete detto che sarebbe arrivato ma ad non si è visto nulla" ha specificato il capogruppo consiliare di Rete a Sinistra Marco Ravera.

"Mi sembra che non sia un cortocircuito ma uno spacchettamento della bozza. Ci sembrava opportuno dare uno stop prima di arrivare a queste divergenze, chiedendo una revisione sulle deleghe" ha continuato Manuel Meles seguito a ruota dagli interventi dei consiglieri Elisa Di Padova, Barbara Pasquali, Paolo Apicella, Mauro Dell'Amico e Simona Saccone Tinelli.