Toti: "Vazio chi? Non ricordo un suo atto a favore della Liguria"

"Vazio chi? Un Parlamentare del Pd di cui francamente non si ricorda un atto a favore della Liguria, ma forse sono ottimista, molti ricorderanno il suo contributo ai danni fatti dalla sinistra in molti anni. Ma come fa a dire che non ci consultiamo con sindaci e comunità locali sugli investimenti della regione? Basterebbe almeno informarsi per evitare brutte figure" replica in una nota il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Due giorni fa ero a Savona, oggi sono stato nell’imperiese a Pieve di Teco. Forse, sindaci e comunità locali, visto lo scarso contributo di Vazio alla Liguria, non lo invitano e non lo avvisano? Sarebbe comprensibile. Nel caso specifico dei sindaci savonesi invece pare che sia stato invitato ma è talmente interessato alla Liguria che neanche ha risposto. Forse è lui che fa queste uscite solo per calcoli elettorali" conclude Toti.