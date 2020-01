Savona, sabato 25 gennaio la messa in ricordo dei piloti del canadair caduti nel 1989

Il 27 gennaio 1989, alle 14.30, il Canadair CL 215, con a bordo i piloti Claudio Garibaldi e Rosario Pierro, si schiantava sul crinale della collina della Madonna del Monte. Da quel giorno, in memoria dei due caduti, ogni anno viene celebrata una Messa nella chiesina divenuta Santuario della protezione Civile, di proprietà della confraternita di sant’Ambrogio di Legino.

L’appuntamento sarà quindi sabato 25 gennaio alle 10.30 con la funzione presieduta da don Angelo Magnano, Vicario generale diocesano e parroco di Legino, e concelebrata da don Biju John, parroco di Zinola con i canti della Corale alpina savonese. La Messa come sempre sarà dedicata non solo ai piloti scomparsi nel tragico incidente, ma anche a tutti coloro che hanno perduto la vita nell’adempimento del loro servizio e a chi in genere si dedica, per lavoro o per volontariato, alla collettività.

Alla manifestazione partecipano le autorità locali, i Comandanti delle varie Forze dell’Ordine, tra cui Carabinieri, Polizia, Guardia Forestale, Capitaneria di porto, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Vigili Urbani, 118, tutti i gruppi dei volontari di Protezione Civile e Antincendio boschivo della Provincia, con alcuni dei loro mezzi di soccorso e le Pubbliche Assistenze con le proprie insegne. Al termine, all’esterno della chiesa, la benedizione dei due massi che ricordano il luogo dell’impatto.