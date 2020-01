Albisola, sabato 25 la prima "Piccola Festa del Libro" alla Biblioteca dei giovani

Sabato 25 gennaio la Biblioteca dei Ragazzi dell'Istituto Comprensivo delle Albisole, apre le porte per la sua prima "Piccola Festa del Libro".

Un appuntamento che aspira a diventare una tradizione e avvicinare bambini, ragazzi e adulti al mondo della lettura. Una giornata dedicata ai libri e ai racconti, attraverso il kamishibai e i laboratori dedicati. Sarà con noi un ospite d'eccezione: l'autore ed illustratore Rino Alaimo che nel pomeriggio animerà i suoi libri.

Per l'occasione sarà inoltre allestito uno spazio per la vendita di albi illustrati selezionati per questa speciale giornata dalla libreria Feltrinelli e dalla cartolibreria Sopra le Righe.

L'evento nasce grazie all'impegno dei volontari del Comitato Genitori e alla preziosa collaborazione con Comune e scuola, insieme per fare cultura e comunità.

"Viviamo in una società in cui leggere poco sta diventando la preoccupante normalità per cui è quanto mai fondamentale stimolare i bambini alla lettura e allo scambio di idee attraverso iniziative come 'La piccola festa del libro', capace di coinvolgere ed emozionare i più piccoli accompagnandoli verso l'età adulta" ha detto Simona Poggi, assessore alla Cultura e all’Istruzione.