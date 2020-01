A Carcare i festeggiamenti per San Sebastiano, patrono della polizia locale (FOTO)

Si sono tenute ieri, lunedì 20 gennaio, le celebrazioni per San Sebastiano, patrono della polizia locale. In collaborazione con gli altri comuni del comprensorio valbormidese, l'amministrazione comunale di Carcare ha organizzato per il secondo anno consecutivo questa cerimonia.

La Santa messa che si è tenuta in mattinata presso la chiesa parrocchiale carcarese, è stata anticipata da un incontro di carattere informativo. Un convegno dedicato agli studenti delle scuole presso l'aula Magna del Liceo Calasanzio dal titolo "Il ruolo della Polizia Locale nel territorio".

Commenta in una nota il sindaco di Carcare Christian De Vecchi: "La giornata celebrativa di San Sebastiano quale patrono della polizia locale di tutta Italia è l’occasione per dare encomio al valore dei nostri dipendenti comunali, nella fattispecie quelli che indossano un’uniforme, equiparati di fatto al ruolo delle altre Forze dell’Ordine, nell’esercizio delle loro funzioni a garanzia della sicurezza dei cittadini e del territorio".

La Santa messa è stata officiata dal Vescovo della curia di Acqui Terme Monsignor Luigi Testore e dal Parroco di Carcare Padre Italo Levo. Alle celebrazioni hanno preso parte le autorità delle Forze dell’Ordine locali e provinciali, le rappresentanze della Regione Liguria e della Provincia, nonché ovviamente i sindaci valbormidesi con i gonfaloni comunali.