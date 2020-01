A6, completate le spalle del nuovo viadotto Madonna del Monte su cui poggerà l'impalcato in acciaio (FOTO)

A 58 giorni dal parziale crollo del viadotto Madonna del Monte causato dalla una considerevole massa di fango che si è staccata imprevedibilmente dalla pendice del limitrofo versante abbattendosi, percorrendo uno stretto canalone a grande velocità, contro il manufatto autostradale, sono state completate le spalle del nuovo viadotto su cui poggerà il nuovo impalcato in acciaio - calcestruzzo lungo ben 58 metri. Lo si legge questa mattina sulla pagina Facebook di Autostrada dei Fiori SpA, gestore della tratta Torino-Savona.

Le attività sono ora concentrate nell’assemblaggio delle travi in acciaio corten, una sfida contro il tempo per poter giungere entro fine settimana, in anticipo rispetto il programma, al varo dell’impalcato del peso di 300 tonnellate, operazione che richiederà l’impiego di due gru di dimensioni ragguardevoli che non passeranno inosservate ai curiosi.