Albenga ottiene un finanziamento per solai e controsoffitti delle scuole

Il Comune di Albenga è stato ammesso al finanziamento del MIUR per le indagini diagnostiche sui solai e controsoffitti per alcuni edifici scolastici sul territorio comunale.

7 mila euro saranno assegnati alle scuole “Dante Alighieri” sul lungocenta, a quelle di via degli Orti, via degli Oddi, via dei Partigiani, via Treves ed in regione Carenda. 10 mila euro invece all'edificio in località San Bernardino.

Il tutto per un totale complessivo del contributo assegnato di 52mila euro a fronte delle richieste inoltrare dal Comune il quale si era impegnato a un co-finanziamento di 8.320 euro.

Afferma l’assessore Silvia Pelosi delegata all’edilizia scolastica: “Attraverso questo finanziamento riusciremo a eseguire un intervento particolarmente utile e importante per la sicurezza dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Le scuole di Albenga sono la priorità di questa Amministrazione che ha deciso di investire negli interventi legati alla sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei nostri edifici scolastici.

Alcuni degli interventi sono stati fatti durante le festività natalizie e altri saranno effettuati in estate, ad esempio l’adeguamento sismico e l’anticendio, mentre l’ordinaria manutenzione viene direttamente e costantemente portati avanti attraverso il nostro ufficio tecnico”.