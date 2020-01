Danni maltempo, riapre a senso unico alternato la SP42 tra Stella San Martino e Varazze

Una frana di importanti dimensioni con il cedimento praticamente totale della carreggiata aveva completamente isolato i comuni di Varazze e Stella San Martino in località Verne dallo scorso 23-24 novembre.

Oggi è arrivata la bella notizia: la SP542 è stata riaperta a senso unico alternato per i residenti e nei prossimi giorni verranno effettuati degli ulteriori interventi per la messa in sicurezza, per la riapertura totale con la limitazione di peso a 7.5 tonnellate.

"Ad un mese e mezzo da quello che è successo è un ottimo risultato, ora speriamo che si faccia presto e sono al lavoro, anche sulla strada provinciale che da San Martino porta alla Madonna del Salto e in località Brasi a Celle. In generale, non abbiamo risposte per i privati, ci sono ancora 35 persone fuori casa, la difficoltà burocratica non deve ricadere sulla vita delle persone" spiega il sindaco di Stella Marina Lombardi.