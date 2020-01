Incidente stradale questa mattina a Cairo Montenotte. Il sinistro si è verificato in corso XXV Aprile, poco dopo la piscina comunale, in direzione di Rocchetta Cairo.

Un'automobile si è cappottata per cause ancora in via di accertamento. Per fortuna, stando a quanto riferito, nessuno sarebbe rimasto ferito.

Per consentire la rimozione della macchina incidentata, la viabilità ha subito qualche disagio.