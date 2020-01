Finale, ladri in azione nella notte: derubate due attività di via Molinetti

Due furti nella nottata appena trascorsa si sono verificati a Finalpia, in via Molinetti. Nel mirino dei ladri sono finite due attività commerciali: il bar "3 Sisters" e la pizzeria "Al Vecchio Mercato".

In entrambi i casi i malintenzionati hanno sfruttato l'estrema tranquillità della zona, poco popolata nei mesi invernali e dove l'illuminazione non è molto intensa, ed utilizzato entrate secondarie per intrufolarsi nei negozi.

Magro il bottino però: nelle casse i due esercenti avevano lasciato, come di consueto, solo alcune monete. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri che ora stanno indagando sull'accaduto