Infortunio sul lavoro ad Altare: uomo in codice giallo al San Paolo di Savona

Infortunio sul lavoro questa notte presso la Vetreria Etrusca (località Isola Grande) di Altare. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 2.30 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Secondo quanto riferito, un uomo di circa 40 anni, è rimasto incastrato con l'avambraccio sotto dei rulli. Sul posto sono intervenuti i militi dell'emergenza sanitaria.

L'uomo è stato trasportato in codice giallo (con una frattura) al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona. Ancora in via di accertamento la dinamica dell'incidente.