Inchiesta "Trash" a Pietra, tutti assolti. Le parole della difesa: "Un ribaltone generale"

Assolti perchè il fatto non sussiste, la fine di un incubo durato sei anni. Dopo la sentenza della Corte d'Appello di Genova, che ha completamente ribaltato quanto stabilito dal Tribunale di Savona in primo grado, per tutti gli ormai ex imputati del processo nell'ambito dell'inchiesta denominata "Trash" (relativa a presunte irregolarità sull'assegnazione dell'appalto per la gestione dei rifiuti a Pietra Ligure) è il momento della gioia.

"L'appello ha riformato completamente la sentenza di primo grado, ma non solo: ha respinto anche l'appello per un capo d'imputazione che, per quel che riguarda il dottor Trevisano, aveva fatto la procura generale e per cui lo stesso Trevisano era già stato assolto in primo grado - ha spiegato ai nostri microfoni l'avvocato Massimo Boggio, che assieme all'avvocato Avolio curava la difesa del segretario comunale pietrese Vincenzo Trevisano - tutti gli appelli sono stati accolti, il fatto non sussiste: un ribaltone generale".