Soccorsi mobilitati, questa mattina intorno alle 11.00, in via Vaccamorta a Quiliano per un contadino caduto da una fascia mentre lavorava in campagna.

Sul posto sono intervenuti i militi della pubblica assistenza, i vigili del fuoco e l'elisoccorso Drago.

Secondo quanto riferito, l'uomo avrebbe riportato la frattura della tibia. E' stato trasportato in elicottero (codice giallo) all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.