Il professor Labate parla di democrazie e populismi ad Albenga

Nuovo appuntamento con i dibattiti dell'associazione culturale Iniziativa Laica Ingauna.

"Last Exit to democracy - le nostre democrazie alla prova dei populismi" è il titolo dell'incontro che si svolgerà venerdì 24 gennaio alle 21 a Palazzo Scotto Niccolari, all'ingresso di via Medaglie d'Oro ad Albenga. Ingresso Libero.

Sarà relatore Sergio Labate, docente di filosofia teoretica presso l'università di Macerata. Nel suo percorso professionale, Labate si è occupato di filosofia contemporanea, con particolare attenzione a tematiche legate a lavoro e democrazia.

I suoi ultimi libri sono: "Passione e Politica" (2016, con Paul Ginsborg) e "La virtù democratica" (2019).

Per chi desiderasse ulteriori informazioni:

www.iniziativalaicaingauna.it - e-mail: iniziativalaicaingauna@gmail.com