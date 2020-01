Savona, 16 associazioni ambientali e economiche del territorio si uniscono con una serie di proposte per un futuro migliore

Sostenibilità ambientale, economia solidale e benessere sociale. Queste sono le proposte messe in campo per un futuro migliore da 16 associazioni attive sul territorio savonese in ambiti differenti, che hanno sentito la necessità di avviare un percorso collaborativo che inizia a concretizzarsi con una serie di conferenze con tematiche di interesse ambientale, sociale ed economico.

Le associazioni GasSa, Club Alpino Italiano, WWF Savona, Fridays For Future Savona, Comitato Savonese Acqua Bene Comune, Rete Italiana Villaggi Ecologici, Next, Banca Etica, doMani, èNostra, Bottega della Solidarietà, Uniti per la salute, Ubik Savona, Gestione Corretta Rifiuti Liguria, VitaNova, Earth, quindi si sono unite insieme per denunciare le criticità attuali e propongono soluzioni teoriche e concrete innovative rispetto all’attuale sistema economico, sociale, culturale, politico, in una fase di profonda transizione locale e mondiale, traguardando proposte per un totale cambiamento di evoluzione e non di rivoluzione.

"Abbiamo voluto mettere assieme tutte queste realtà e far vedere che c'è un modo diverso di approcciarsi" spiega uno dei promotori, Giampiero Aschiero, dell'associazione doMani.

Propongono incontri con scienziati che illustreranno l’attuale situazione e descriveranno proposte per invertire la profonda crisi.