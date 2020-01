Alassio "prepara la via" per l'approvazione del bilancio

In attesa che venga convocato il Consiglio Comunale, come da Regolamento Comunale, stamani l'Assessore al Bilancio del Comune di Alassio, Patrizia Mordente, ha illustrato i contenuti della delibera del Bilancio di Previsione ai Consiglieri di Maggioranza e Minoranza.

Insieme all'Assessore Mordente, in Sala Consiglio erano presenti l'Assessore ai Lavori Pubblici Franca Giannotta, il Presidente del Consiglio Comunale Massimo Parodi, il capogruppo di Semplicemente Alassini, Enzo Canepa, il capogruppo del gruppo di Alassio Volta Pagina, Giovanni Parascosso con il Consigliere Jan Casella, la dirigente del settore finanziario Gabriella Gandino e del secondo settore Alfredo Silvestri.

"Il bilancio 2020 risulta a pareggio per € 46.316.133,42 presentando entrate correnti per €25.087.318,00 trasferimenti correnti per € 2.814.898,00 entrate extratributarie per € 3.097.937,00 ed entrate in conto capitale per 2.814.898,00 tra spese si rilevano le spese correnti per € 29.641.433,27 e spese in conto capitale per € 12.174.763,15. Chiude con un avanzo presunto di € 1.025.000,00 totalmente accantonato a fondi contenziosi ed un saldo di cassa presunto finale di € 14.647.961,65 quest'ultimo dato particolarmente importante anche alla luce di quanto accaduto durante l'esercizio 2019 - mi riferisco alle note vicende del contenzioso S.A.P. - e comunque rispecchia lo stato di buona salute dell'Ente".

"La predisposizione di questo bilancio - la conclusione di Mordente - è stato un lavoro impegnativo e sono soddisfatta per essere riuscita a portare in Consiglio la sua approvazione entro gennaio, due mesi prima del termine di marzo. Ciò è stato possibile grazie alla fattiva collaborazione di tutti, che mi hanno supportato. Ringrazio gli uffici con tutto il personale, i dirigenti e naturalmente il revisore dei conti Dott. Guglielmi che sta inviando i pareri rispetto alle delibere inerenti il bilancio che saranno inserite all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale".