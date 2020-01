"Mediazione sistemica": al via a Genova i corsi de "Il Metalogo"

Sono aperte anche quest'anno le iscrizioni ai corsi di Mediazione Familiare Sistemica presso la Scuola genovese sistemica “Il Metalogo” di Mediazione, counseling e psicoterapia. Il Metalogo è un centro italiano di servizi, clinica e formazione, con un’apertura sul contesto internazionale. Utilizza un approccio sistemico relazionale costruttivista secondo il modello del Milan Approach, di cui garantisce la continuità didattica e l’applicazione secondo i più recenti sviluppi. Costituisce un punto di riferimento nella Regione Liguria per la formazione e l’aggiornamento di psicologi, sociologi, assistenti sociali, educatori, operatori socio-sanitari, avvocati, insegnanti, medici, mediatori e counsellor, pedagogisti, professionisti che lavorano nelle organizzazioni e nel settore delle risorse umane. Le lezioni sono a frequenza mensile e il corso dura due anni.



Agli inizi degli anni ottanta Lia Mastropaolo, lavorando presso il Servizio Pubblico con le famiglie in crisi, mette a punto una specifica metodologia articolata su tre interventi differenziati e istituisce il “Centro di Terapia della Famiglia“ e il “Centro di Mediazione Familiare” riconosciuti dall'ASL Genovese.



A partire da questa esperienza diretta, nel 1990 nasce la Scuola Genovese Sistemica “Il Metalogo“ che organizza corsi di formazione ed aggiornamento in Italia (Genova, Biella, Padova, Livorno, Trieste, ecc.) e in Spagna (presso l'Università Autonoma di Barcelona, alla Complutense e all'UNED-Università a Distanza di Madrid, ad Oviedo nelle Asturie) oltre a svolgere attività di terapia e di mediazione con le famiglie, coppie, individui nel Centro di Via Trento.



Nel 1995 «Il Metalogo» é riconosciuto dalla “Charte Européenne de la formation des mediateurs familiaux dans les situations de divorce et de separation” e dal FORUM EUROPEO (organismo internazionale che coordina e controlla la qualità di formazione e di ricerca delle scuole) alla cui costituzione ha partecipato dal 1996 ed è membro statutario.



La Scuola ha fondato assieme ad altri quattro centri italiani la S.I.Me.F. (Società italiana di Mediatori Familiari) ed è riconosciuta e accreditata dall’AIMS (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici).





IL METALOGO- SCUOLA GENOVESE SISTEMICA

MEDIAZIONE, COUNSELLING E TERAPIA





Direttore dott.ssa Lia Mastropaolo



via San Nazaro, 7/10

16145 Genova

Tel/Fax 0103623714

Cell.+39 3355952916

info@scuolagenovese.org

www.scuolagenovese.it