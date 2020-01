A10, annullata la chiusura notturna di lunedì 27 del tratto Aeroporto-Prà

Sulla A10 Genova-Savona, è stata annullata la chiusura dell'ultima notte in programma del tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra', prevista dalle 21:30 di lunedì 27 alle 5:30 di martedì 28 gennaio.



Confermate, come da programma, le chiusure previste nelle due notti consecutive di mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio, con orario 21:30-5:30, del tratto Genova Aeroporto-Genova Pra', verso Savona.

In alternativa, si potrà percorrere la viabilità ordinaria ed entrare, sulla A10, alla stazione autostradale di Genova Pra'.