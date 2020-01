Carcare, un'opera d'arte per il giardino della biblioteca comunale (FOTO)

L'unione di due opere d'arte per abbellire ulteriormente il giardino della biblioteca comunale di Carcare. Una sfera in ceramica realizzata dall'artista Ingrid Mijich e la fioriera in ferro battuto creata dall'officina “Ponticello Andrea” di Saliceto, donata al comune valbormidese nelle giornate dell’Antica Fiera del Bestiame edizione 2016. Precedentemente collocata in un giardino pubblico situato all'inizio di via del Collegio. "Sono commossa - posta su Facebook l'artista Mijich - Grazie della splendida installazione ideata dal vice sindaco Franco Bologna per la sfera che ho dedicato alla biblioteca di Carcare. Grazie anche al sindaco e all'amministrazione comunale che ha accolto la mia donazione dedicandole un posto pubblico di prestigio e visibilità".