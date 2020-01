Lavori in corso: approvato anche il secondo lotto di Passeggiata Baracca

​"Si tratta di un intervento di circa 253mila euro - spiega Giannotta - che prevede la messa in sicurezza del tratto di passeggiata, il rifacimento della pavimentazione con le basole, dell'arredo urbano con le ringhiere e i lampioni in stile, caratteristici dell'intero lungomare alassino, e con l'eliminazione delle barriere architettoniche nei tratti in cui variano le altezze sul livello del mare. Individuato dunque il finanziamento, con l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo, che ha introdotto alcuni aggiornamenti al progetto originale, gli uffici potranno procedere agli adempimenti inerenti l'appalto per l'affidamento dei lavori".