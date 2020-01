Alassio, finti addetti al controllo bollette in zona Fenarina: l'allarme lanciato su Facebook

"Attenzione. In zona Fenarina girano tre individui che con la scusa di un errore sulla bolletta elettrica, chiedono di farli entrare in casa. Prestare attenzione. Avvisate soprattutto le persone anziane". L'allarme è stato lanciato nel gruppo Facebook "Sei di Alassio se...".

"Al momento non abbiamo avuto segnalazioni o denunce - spiega in una nota il il comandante della compagnia carabinieri di Alassio, il maggiore Massimo Ferrari - L'appello alla cittadinanza è sempre il solito: non date né soldi, né appuntamenti. Non fate entrare nessuno in casa. Al minino sospetto, non esitate a contattare il 112. L'Arma dei carabinieri è a disposizione in modo incondizionato".