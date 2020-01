Valleggia, scoperto un rifugio del comando tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale (FOTO)

Si tratta di un bunker costruito in cemento armato di circa 30 metri di lunghezza, dove al suo interno si trova una grande stanza di circa 70 metri quadrati. La costruzione era, con ogni probabilità utilizzata come rifugio nonché deposito, del vicino Comando tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale.

Nuova scoperta per il ricercatore Claudio Arena, il tutto grazie ad una segnalazione giunta da un "follower" della pagina Facebook "Savona Sotterranea".

Un nascondiglio, realizzato con la stessa tecnica degli altri rifugi tedeschi scoperto dallo studioso savonese, del quale lo stesso Arena sospettava da tempo dell'esistenza, avendo constatato già in altre quattro occasioni (Carcare, Masone e Sassello) come vicino ai Comandi Tedeschi era di norma costruire un rifugio per gli ufficiali.