Tutto pronto per la prima edizione del cimento invernale delle due Albisole

Sabato 25 gennaio si terrà la prima edizione del cimento invernale delle due Albisole, organizzato dalla lega Navale Italiana, sezione di Albisola, in collaborazione con l’Associazione Nuotatori del Tempo Avverso e con il patrocinio della Città di Albisola Superiore e del Comune di Albissola Marina.

L’Associazione Nuotatori del Tempo Avverso è nata per divulgare la cultura dell’acqua, ma soprattutto per conservare, incentivare e diffondere l’antica pratica del nuoto e del bagno in acque fredde, in ambienti naturali, mare e acque dolci, con impatto fisico diretto, per dimostrare la valenza di questa pratica, quale fonte di benessere. Il compito dei Nuotatori del Tempo Avverso è proprio di smitizzare e sdrammatizzare il Cimento Invernale, e dimostrare che, non solo si tratta di una pratica accessibile a tutti, ma che chiunque ne può trarre benefici.

L’appuntamento per tutti gli appassionati è per le ore 11.00, presso la sede della Lega Navale, sulla passeggiata E. Montale ad Albisola Superiore: le iscrizioni si raccoglieranno sul posto, prima del tuffo dei partecipanti in acqua, e le quote raccolte saranno devolute alla P.A. Croce Verde.