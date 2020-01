Circolo di lettura finalese: ecco gli appuntamenti del mese di febbraio

Il Circolo di Lettura Finalese che si è riunito lunedì scorso dopo aver commentato i libri proposti nel mese di dicembre, ha deciso di riunirsi nuovamente lunedì 10 febbraio 2020 alle ore 21.00 sempre presso la sede della Consulta del Volontariato in Via Pertica (di fronte al Palazzo Comunale). I testi suggeriti per il confronto letterario del prossimo febbraio sono:

“ Il treno dei bambini” di Viola Ardone- Ed. Einaudi.

Un bambino dei vicoli attraversa l'intera penisola per trascorrere alcuni mesi in una famiglia del nord e ci mostra un'Italia che si rialza dalla guerra come se la vedessimo per la prima volta. .

“La memoria rende liberi” di Liliana Segre” – Ed. Rizzoli .

Dopo trent'anni di silenzio, la memoria di una testimone d'eccezione su uno dei periodi più tragici del secolo scorso. “La chiave per comprendere le ragioni del male è l'indifferenza: quando credi che una cosa non ti tocchi,non ti riguardi, allora non c'è limite all'orrore”.

Nel corso della serata è stata avanzata la proposta di dedicare, nel prossimo incontro, un po' di tempo per uno scambio di riflessioni su di un libro classico (da leggersi a casa in modo più meditato durante il mese). A questo proposito si è scelto il primo volume del testo di Marcel Proust “Dalla parte di Swann”, capitolo 1 'Combray' (circa 60 pagine).

“Alla ricerca del tempo perduto” di Marcel Proust” - Ed. Oscar Mondadori

Tra i massimi capolavori della letteratura, un romanzo che ha avuto l'ambizione di intuire di cosa il tempo sia composto, al fine di cercare di fuggire il suo corso. Il ritrovamento del tempo perduto, del ricordo, della rievocazione malinconica del passato.

Nel prossimo incontro, come sempre, verranno commentati anche gli altri libri che i soci avranno letto.

Un team di neurobiologi della Michigan State University, dopo aver effettuato una seri di esperimenti, ha verificato i benefici della lettura sull'attività cerebrale, perchè leggere anche solo un romanzo “richiede la coordinazione di funzioni cognitive complesse e multiple.”

L'iscrizione al Circolo di Lettura Finalese è libera e gratuita.