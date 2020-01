Nuovo servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, Sanna (Ceriale in MoVimento): "La giunta Romano non ha per nulla le idee chiare"

Nella serata di ieri, presso la sala consiliare del comune di Ceriale, l'amministrazione comunale ha incontrato i cittadini in merito "al nuovo servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani".

Sull'argomento è intervenuto anche Rodolfo Sanna (Ceriale in MoVimento): "Superfluo ribadire che questa riunione pubblica arriva tardi, oltre il tempo massimo e cioè a cose fatte, dopo la mia denuncia pubblica sui social. La cittadinanza va coinvolta prima che vengano prese decisioni, farlo dopo serve solo a dimostrare di aver toppato clamorosamente e di cercare goffamente di metterci una pezza".

"Sicuramente la serata di ieri è stata utile per capire meglio la situazione, pochi i chiarimenti perché c'è ancora molta incertezza, è stato detto che non c'è un capitolato dettagliato riguardo il servizio da svolgere ma che ci sarà, quindi mi pare di capire che è stato stabilito un prezzo a fronte di un servizio che non è ancora stato chiaramente e dettagliatamente definito e sottoscritto dalle parti, decisamente azzardato come metodo - prosegue - Sono poche le certezze che emergono dopo questa serata, la prima è che la maggioranza non ha per nulla le idee chiare e lascia all'azienda SAT il compito di migliorare la situazione della raccolta differenziata a Ceriale, d'altronde se le avesse chiare il capitolato ci sarebbe stato ben prima di deliberare l'affidamento e l'acquisizione delle quote, la seconda è che la tariffa aumenterà, la terza che verranno ridotti i passaggi per la raccolta del secco residuo e la quarta che incentivi ai contribuenti virtuosi non ce ne saranno, perlomeno fino a quando la gestione dell'ATO non deciderà di applicare (finalmente) la tariffa puntuale".

"Seppur non ci sia il minimo dubbio che l'azienda affidataria possa far meglio dell'attuale maggioranza che brancola nel buio, purtroppo il vuoto politico è estremamente evidente e sempre più preoccupante".

"Infine nessuna apertura da parte del sindaco in merito alla mia richiesta di restituzione di quanto versato in eccedenza da parte di alcuni contribenti a causa dell'errata applicazione della TARI negli anni dal 2014 al 2017, nonostante altri comuni come Ancona e Lecce abbiano già provveduto da tempo a restituire la parte di quota erroneamente richiesta ai contribuenti.Una scelta politica prima ancora che tecnica che lascia sgomenti e frastornati, a Ceriale pensavamo che questa compagine fosse diversa dalle precedenti" conclude Sanna (Ceriale in MoVimento).