A10 Genova-Savona: chiuso per una notte il tratto Albisola-allacciamento A6

Sulla A10 Genova-Savona, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Albisola e l'allacciamento con la A6 Torino-Savona, in direzione di Savona/Ventimiglia. Di conseguenza, sarà chiuso anche l'accesso alla A6 Torino-Savona, per chi proviene da Genova. Inoltre, non si potrà usufruire dell'area di servizio "San Cristoforo nord".

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Albisola, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A10, alla stazione autostradale di Savona.

L'accesso alla A6 Torino-Savona sarà possibile entrando alla stazione di Savona. Chi proviene dalla A6, potrà uscire alla stazione di Savona o proseguire il percorso verso Ventimiglia, senza incontrare chiusure autostradali.