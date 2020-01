Amministrazione attenta alle frazioni. Prosegue lo studio e revisione della viabilità di Albenga

Prosegue lo studio e revisione della viabilità di Albenga senza escludere le frazioni.

Ieri mattina il Commissario della Polizia Locale Roberto Barbieri supportato dall'Assessore alla Sicurezza Mauro Vannucci nonché dalla consigliera delegata alle frazioni di Leca e Bastia Camilla Vio delegata, sono intervenuti a Leca d'Albenga dove sono state ritracciate le strisce del parcheggio di Piazza Sacco e Vanzetti ridefinendo alcuni aspetti della viabilità della Piazza, sono stati apposti paletti per la sicurezza dei pedoni in via al Piemonte, anche qui, inoltre, sono state ritracciate le strisce della carreggiata ed è stata potenziata la segnaletica orizzontale, a breve, inoltre, verranno sostituiti i due dossi presenti lato monte.

Afferma l’Assessore Mauro Vannucci: "I dossi, con riferimento ai mezzi di soccorso (ambulanze vigili del fuoco ecc.) costituiscono una vera e propria turbativa. Ritengo pertanto sia necessario intervenite per eliminare questi inconvenienti pur garantendo la sicurezza dell'utente. A tal proposito la sostituzione dei dossi con altri più dolci sarà accompagnata dal potenziamento della segnaletica orizzontale, in particolare verranno tracciati dei "rallentatori ottici" al fine di raggiungere l'obiettivo prefissato."

L’intervento particolarmente voluto dalla consigliera Camilla Vio, è frutto di una concertazione ed una collaborazione diretta tra cittadini, Amministrazione e uffici tecnici.

"Interventi come questi – spiega Camilla Vio - nascono anche grazie alle segnalazioni dei cittadini che hanno capito la filosofia di questa Amministrazione ed in maniera propositiva ci contattano e ci aiutano a lavorare per il bene di tutta la città.

L’Amministrazione Tomatis non ha caso ha voluto individuare la figura dei consiglieri delegati alle frazioni perché riteniamo che il contatto diretto con i cittadini sia uno degli strumenti più efficaci ed importanti per ottenere dei buoni risultati. Purtroppo spesso segnalazioni su Facebook ed altri social rischiano di andare perse o passare inosservate, mentre io personalmente, ma parlo anche a nome degli altri consiglieri siamo disponibili ad incontri e dialogo. Invito quindi i cittadini a contattarci per continuare a collaborare per far in modo che le nostre frazioni siano sempre più curate e sicure”.

Ricordiamo che nei giorni scorsi sono stati effettuati lavori di rifacimento della segnaletica su via al Piemonte e via dei Mille oltre che in Reg. Rapalline a Campochiesa dove sono stati ritracciati i rallentatori ottici.