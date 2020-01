Savona auto perde il controllo sul lungomare Matteotti, rallentamenti al traffico

Rallentamenti al traffico a Savona sul lungomare Matteotti in questi minuti a causa di un incidente che ha coinvolto due mezzi.

Stando a quanto riportato dai primi rilievi, la conducente di una Suzuki nera ha perso il controllo del mezzo andando ad urtare contro un'altra vettura e poi contro il muretto lato mare della via. Nessuna grave conseguenza per i conducenti delle vetture coinvolte.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia locale per regolare il traffico istituendo un senso unico alternato per permettere al carro attrezzi di rimuovere l'auto incidentata, ed i militi della pubblica assistenza sanitaria che hanno trasportato entrambe le persone coinvolte in codice verde al pronto soccorso del San Paolo di Savona.