Vado, i residenti di San Genesio si lamentano degli odori fuoriusciti dalla discarica, Raimondo (Ecosavona): "Progetto per tenere chiuso il biostabilizzatore"

Odori forti che fuoriescono nella zona di San Genesio a Vado Ligure nei pressi della discarica del Boscaccio e i cittadini che fanno sentire le proprie lamentele.

Nella giornata di ieri non sono mancate le proteste dei residenti della zona, i quali hanno dovuto far fronte, come a volte succede nelle giornate particolarmente ventose, a miasmi particolarmente intensi.

"L'impianto di biostabilizzazione, stabilizza il rifiuto organico che rimane fermo per 21 giorni in celle chiuse e quando viene aperto fuoriesce odore. Ieri il forte vento lo ha di fatto spostato in basso" spiega l'amministratore delegato di Ecosavona Flavio Raimondo.

"A spese della discarica, dopo aver avuto un confronto con il comune che ci ha sollecitato, abbiamo realizzato un progetto e presentata la richiesta per la variante, per chiudere quell'impianto mettendo anche un bio filtro. Appena ci arriverà autorizzazione faremo i lavori e sparirà l'odore" conclude Raimondo.