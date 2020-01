Savona, alla Ubik incontro con lo scrittore Athos Enrile e presentazione del libro "Accadde a Buckhannon"

Venerdì 24 gennaio alle ore 18 presso la libreria Ubik Savona, incontro con lo scrittore Athos Enrile e presentazione del libro "Accadde a Buckhannon". L'evento sarà introdotto dallo psicologo e musicologo Mauro Selis. L'incasso del libro sarà devoluto in beneficenza all'associazione We World Onlus

Perché Ryan non riesce a prendere sonno? Cosa turba la sua invidiabile situazione personale? È una notte come tante, eppure addormentarsi appare arduo. E in quelle poche ore di buio assoluto una luce intensa, ma localizzata, illumina i suoi pensieri e lo riporta al passato, a un’adolescenza serena vissuta in simbiosi con la compagna della vita, ad un percorso quasi banale, caratterizzato da scelte istintive e comportamenti esageratamente maturi, frutto di corrette educazioni e tanta fortuna.

L’autore crea un parallelismo tra sé e il protagonista, proponendo una visione di vita che è il frutto di esperienza personale, di attimi vissuti intensamente, di “felice mediocrità”, di convinzioni radicate utili a disegnare uno dei possibili atteggiamenti da adottare al cospetto delle difficoltà. Sullo sfondo l’amata America, e poi la musica, quella vissuta in prima persona, sognata, suonata, condivisa.