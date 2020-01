Pietra Ligure: dal 9 marzo al via il corso di 'Primo Soccorso' organizzato dalla P.A. Pietra Soccorso

Nelle nove lezioni successive verrà proposto invece un approfondimento per aspiranti volontari che prevede l'utilizzo delle attrezzature a disposizione sui mezzi di soccorso, la guida dei mezzi in emergenza, la rianimazione cardio-polmonare con utilizzo del defibrillatore semiautomatico, il parto in emergenza, il trattamento del paziente pediatrico, nozioni di gestione maxi-emergenze.

"La partecipazione al corso completo non è vincolante ai fini dell'iscrizione all'Associazione - fanno sapere da Pietra Soccorso - i cittadini che hanno interesse a seguire (anche solo in parte) le lezioni per aspiranti volontari sono i benvenuti, senza alcun impegno".

Le lezioni si svolgeranno presso la Parrocchia N.S. del Soccorso (via Soccorso, 27) di Pietra Ligure. Il calendario completo degli appuntamenti è disponibile presso la sede sociale di Pietra Soccorso, in Via Francesco Crispi 41 a Pietra Ligure (telefono 019/6295263), dove sarà inoltre possibile rivolgersi per informazioni ed iscrizioni (indirizzo mail: info@pietrasoccorso.it).