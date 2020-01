Area di crisi complessa del savonese, Di Sapia (PD Cairo): "Opportunità che va sfruttata, non disperdere i fondi"

"Nell'ambito dell'area di crisi complessa 16 milioni sono già pronti ma i Comuni non chiamano i disoccupati" E' questo il messaggio che giunge dal Pd di Cairo Montenotte e dal suo segretario Michele Di Sapia.

Un quadro preoccupante quello disegnato dal segretario dem cairese: "È quello che sta accadendo nell'ambito dei comuni savonesi, in cui vi sono ben 2265 persone disoccupate, 700 delle quali solo a Cairo. Ci sono persone over 50 che non hanno ancora maturato i requisiti per andare in pensione ma anche molti giovani in attesa di occupazione".

"I sindacati hanno già chiesto a Provincia e Regione di convocare i sindaci dei comuni interessati ma ad ora nulla si è mosso. Ci sono persone che vogliono lavorare e i fondi sono disponibili. Allora cosa si attende?" si chiede Di Sapia.

"L'area di crisi complessa è un un'ottima opportunità che deve essere sfruttata. Non lasciamo che il tempo passi inutilmente" concludono dalla sezione cairese del Pd.