La Liguria è la quarta Regione più digitale in Italia

"Liguria sempre più high tech: nel 2019 si è classificata quarta tra le Regioni italiane per digitalizzazione, secondo una ricerca dell'Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano" commenta su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Un’ulteriore conferma che la nostra Regione è diventata una locomotiva tecnologica a livello nazionale: siamo secondi in Italia per valore aggiunto dell’high tech sul totale della manifattura, terzi per specializzazione nei settori di alta tecnologia e per numero di laureati".

"Negli ultimi cinque anni anche le startup sono notevolmente cresciute, segno che in Liguria crediamo e investiamo sempre di più nella tecnologia. Innovazione significa lavoro, ricchezza e competitività: tante opportunità che la Liguria è pronta a cogliere al volo" conclude Toti.