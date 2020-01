Savona, tre cuccioli di cane trovati in un cassonetto: la denuncia dell'Accademia Kronos

Nel pomeriggio di ieri, all'interno di un cassonetto a Savona, sono stati trovati tre cuccioli di cane di poche settimane. La denuncia arriva dall'Accademia Kronos Ponente ligure sezione di Savona.

"Due sono stati presi da una persona che li ha portati via. Siamo sicuri della bontà di cuore del soggetto che li ha recuperati, ma poiché i cuccioli sono molto piccoli, 40 giorni stimati dal veterinario, vanno nutriti con latte specifico per cuccioli ogni 3/4 ore" spiegano dall'Accademia Kronos.

"Lanciamo un appello con la speranza che giunga a questa per chiedere che ci contatti per rassicurarci che i cuccioli saranno seguiti e curati nel modo giusto e per renderci disponibili per aiuto o altra necessità. Numero di telefono 349 4174808" concludono dall'Accademia Kronos.