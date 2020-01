Fieragricola 2020: Coldiretti Liguria alla prima mobilitazione contro la cimice killer

Per fermare la strage senza precedenti provocata dalla cimice killer dei campi, migliaia di agricoltori della Coldiretti, con i trattori, si mobilitano il prossimo mercoledì 29 gennaio dalle ore 9,30 a Verona, in occasione dell’apertura di Fieragricola, la più grande manifestazione dedicata al settore in Italia, dove sono attesi esponenti delle Istituzioni europee, nazionali e regionali.



Una cospicua delegazione di imprenditori partirà da tutte e quattro le province liguri, per portare la propria testimonianza e supporto alla causa, guidati dal Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa, assieme a tutta la dirigenza. Si tratta della prima mobilitazione degli agricoltori italiani contro l’invasione di insetti alieni portati in Italia dai cambiamenti climatici e dai ritardi nella prevenzione e nei controlli dell’Unione Europea. Insieme alle storie drammatiche delle aziende colpite ci saranno esempi concreti dei danni provocati alle produzioni e gli esemplari di cimice asiatica (Halyomorpha halys), l’insetto polifago che colpisce oltre 300 diversi vegetali arrivato dall’Oriente che mettendo in ginocchio interi settori produttivi senza che siano state attivate misure di sostegno comunitarie adeguate a fronteggiare una vera calamità naturale.

Per l’occasione sarà diffuso il primo studio Coldiretti su “La strage aliena nelle campagne italiane” illustrato dal Presidente nazionale Ettore Prandini alla presenza tra gli altri del Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, del Presidente della regione Veneto Luca Zaia, degli Assessori all’agricoltura delle regioni interessate e dei Sindaci dei comuni colpiti ma anche dei ricercatori impegnati nella lotta al pericoloso parassita.

“Il problema degli insetti alieni che raggiungono le coltivazioni locali – affermano il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa - non è un fatto da sottovalutare, dal momento che, anche nella nostra regione, si sta nel tempo aggravando la situazione, con inevitabili danni alle produzioni e all’economia delle imprese. L’invasione della cimice sta colpendo principalmente le nostre aziende ortofrutticole e i noccioleti, e, per evitare che questi importanti comparti vengano messi in ginocchio, serve fronteggiare questa vera calamità con interventi tempestivi a sostenendo delle imprese.”

Il tema dei patogeni alieni è al centro quest’anno della partecipazione della Coldiretti a Fieragricola dove nello stand da A16 a B16 nel padiglione 9 vengono ricordati i 75 anni dalla fondazione con le battaglie del passato alle sfide del futuro come gli effetti dei cambiamenti climatici, le guerre commerciali e le nuove tecnologie con la possibilità data per la prima volta ai visitatori di conoscere on line come stanno crescendo le proprie coltivazioni, con dati sulla fertilità dei terreni, sulla riserva idrica, sulle previsioni meteo e la temperatura e tanto altro, per ottimizzare le rese e la produttività.