Albenga, Giorno della Memoria: i giovani ricordano la Shoah

Tra le numerose iniziative promosse da Coop Liguria in occasione del Giorno della Memoria, anche ad Albenga la Sezione Soci Coop organizza un incontro pubblico in ricordo delle vittime della Shoah, con la collaborazione del Coordinamento delle ANPI del Ponente Savonese, di ANED – Associazione Nazionale Ex Deportati, del Comitato Unitario Antifascista, ANA - Associazione Nazionale Alpini, FIVL e con il patrocinio del Comune.

L’iniziativa si svolgerà lunedì 27 gennaio, giorno in cui si celebra il Giorno della Memoria e in cui ricorre il 75° anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz da parte dell’Armata Rossa.

Alle 10,30, presso la Foce del Centa in Lungomare Colombo, in prossimità della lapide a loro dedicata, si svolgerà la consueta Commemorazione dei deportati albenganesi con la partecipazione del Sindaco Riccardo Tomatis e del Presidente dell’ANPI di Albenga Claude Acasto.

Nel pomeriggio, alle 16, la Sala Punto d’incontro Coop del centro commerciale Le Serre ospiterà la conferenza ‘Gli studenti ricordano la Shoah’, con la partecipazione degli studenti del Liceo ‘G. Bruno’, coordinati dalla professoressa Giuseppina Rivella.

Pietro Cinquini, Ibtissam El Jahri, Irene Galleano e Matilde Ravera racconteranno l’esperienza del viaggio di studio nei lager nazisti a cui hanno partecipato in quanto vincitori del concorso letterario promosso dall’ANED, documentando il proprio racconto con immagini scattate in diversi campi, tra cui quello di Mauthausen, visitato in occasione delle celebrazioni internazionali che si svolgono ogni anno per l’anniversario della liberazione che ricorre il 5 maggio.

Infine, Camilla Crippa, illustrerà il proprio lavoro in qualità di vincitrice del premio della 13^ edizione del bando di concorso dedicato alla memoria della deportazione e della Shoah, indetto da Regione Liguria.

Anche in questa occasione interverrà il Sindaco Riccardo Tomatis, oltre al Presidente del Comitato Unitario Antifascista Mariangelo Vio e a Nicoletta Caramello, in rappresentanza del Coordinamento ANPI Ponente Savonese.

L’incontro sarà moderato da Gianni Vazio, consigliere della Sezione Soci Coop Liguria di Albenga.

La cittadinanza è invitata.