Da questa sera ad Albenga le proiezioni per celebrare il Giorno della Memoria

Il prossimo 27 gennaio ricorre il Giorno della Memoria, che celebra il 75° anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz.

L’amministrazione ingauna ha deciso di dare un segnale forte e, data la disponibilità dei proiettori, ha pensato di utilizzare alcune immagini particolarmente significative per invitare cittadini e tutti i visitatori della città a riflettere.

Afferma Marta Gaia, consigliere delegato al Centro Storico: “Le immagini rimangono impresse soprattutto nei giovani e, in un momento in cui la memoria orale rischia di andare perduta, insieme ai sopravvissuti del genocidio, è dovere di tutti continuare a tenerla viva. Per il 75° anniversario del Giorno della Memoria, quindi, abbiamo deciso di proiettare l’ingresso del campo di Birkenau e una frase significativa di Primo Levi per fare in modo che tutti coloro che passano possano avere un momento di riflessione su quanto accaduto e che non deve più accadere”.

Il vicesindaco Alberto Passino: “L’amministrazione avendo la disponibilità dei proiettori, confrontandosi con la ditta e con la Curia, ha voluto cogliere questa opportunità per ricordare una delle pagini più tristi della nostra storia. Come disse Primo Levi, ed è proprio questa la frase che abbiamo deciso di proiettare “Tutti coloro che dimenticano il loro passato, sono condannati a riviverlo” per questo è importante mantenere sempre viva la memoria”.

Il sindaco Riccardo Tomatis afferma: “Questa giornata è molto importante, specie al giorno d’oggi dove, troppo spesso, sembrano prevalere sentimenti legati all’odio e alla rabbia. Ringrazio in particolare il Vicesindaco Alberto Passino, la consigliera Marta Gaia, la ditta che si è occupata delle proiezioni, i nostri dipendenti comunali e la Curia per questa iniziativa. Le immagini che verranno proiettate siamo certi che inviteranno a riflettere molto, soprattutto i giovani che sono il nostro futuro. È attraverso loro che le cose possono cambiare. Coltivare la memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l’odio e l’indifferenza”.

Ricordiamo che il 27 gennaio inoltre alle ore 10,30 presso la Foce del Fiume Centa sul Lungomare Colombo vi sarà la commemorazione dei deportati albenganesi nei lager nazisti alla presenza del sindaco Riccardo Tomatis e del Presidente Anpi di Albenga Claude Acastro; alle ore 16,00 presso la Sala Punto d’incontro Coop “Le Serre” di Albenga “I giovani ricordano la Shoah”, un incontro durante il quale i ragazzi del Liceo G.Bruno di Albenga porteranno la loro testimonianza raccontando i viaggi di studio nei lager nazisti nell’ambito del concorso letterario ANED. Parteciperanno il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, il Presidente del Comitato Unitario Antifascista Mariangelo Vio, Nicoletta Caramello del Coordinamento Anpi Ponente Savonese, Giuseppina Rivella docente di lettere del Liceo G. Bruno di Albenga e gli studenti: Pietro Cinquini, Camilla Crippa, Ibtissam El Jahri, Irene Galleano, Matilde Ravera.