L'appello di Zonta Club: "La Rai non accetti un Sanremo misogino e sessista"

L'operato della direzione artistica del Festival di Sanremo, purtroppo, pare in linea con le osservazioni mosse all'Italia dal Consiglio d'Europa in merito al rispetto della Convenzione di Istanbul. Ebbene, non può tollerarsi che la spasmodica rincorsa all'aumento dell'audience, calpesti la dignità di tutte le donne e promuova modelli estremamente diseducativi per tutti.