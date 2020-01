Meteo: in arrivo un po' di pioggia, neve sull'Appennino Ligure

Il corpo nuvoloso proveniente dalla penisola Iberica si sta rapidamente attenuando in queste ore, ma sarà in grado di portare qualche precipitazione in Liguria tra la serata di venerdì 24 gennaio, la notte e la prima mattinata di sabato 25 gennaio, ma, rassicura Limet, nulla di intenso.

Arriverà anche un po' di neve nell'entroterra: sul Beigua e sulle Alpi Liguri sono attesi 10-15cm, 5-10cm sul restante Appennino Ligure e Tosco-Emiliano.

Quota neve: inizialmente sui 1000 metri (venerdì tardo pomeriggio-sera), in calo fino a 500-700 metri sul settore occidentale appenninico nella notte su sabato 25. A levante quota neve più elevata, tra gli 800 e i 1000 metri per tutto l'evento.