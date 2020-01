Albenga, 15 giorni di sospensione della licenza di pubblico esercizio per il circolo privato di via del Roggetto

Ieri pomeriggio, giovedì 23 gennaio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Albenga hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Questore di Savona e sospensiva dell’attività di somministrazione di bevande ed alimenti (per 15 giorni), al noto circolo privato di via del Roggetto, già destinatario in passato di numerosi ed analoghi provvedimenti tutti motivati dalla costante presenza di persone pregiudicate o comunque ritenute pericolose.

Il provvedimento di stop della licenza era stato proposto proprio della Compagnia dell’Arma ingauna, a seguito dei recenti e serrati controlli attuati nell’ambito dei quotidiani servizi di prevenzione dei reati.

Ulteriori esercizi di ristorazione etnica presenti nella zona, interessati da diversi controlli di pubblica sicurezza sono destinatari di avvii di procedimento per analoghe sospensioni.

I controlli proseguiranno sia nei locali pubblici che nelle aree più sensibili dei comuni del territorio della Compagnia dei Carabinieri ingauni.