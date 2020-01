Nella giornata di ieri, 23 gennaio, a Savona, i poliziotti della Squadra Mobile, nel corso di uno specifico servizio antidroga, hanno arrestato un quarantottenne, italiano, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato trovato in possesso di circa 120 grammi di hashish, materiale per il confezionamento, circa 750 € in contanti ed altro materiale ora al vaglio degli inquirenti.