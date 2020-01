Finisce a Ceriale la più alta vincita conseguita al Lotto nell'ultimo concorso, pari a 55 mila euro - come riporta l'agenzia Agimeg - per effetto di un terno giocato sui numeri 1-12-21 della ruota di Genova. Secondo posto per i 25 mila euro vinti a Domaso (Como) con un ambo.

Il 10eLotto premia invece Isola delle Femmine (Palermo) e Selci (Rieti) con due vincite da 50 mila euro, a fronte di altrettante giocate di soli 3 euro.