Penta annuncia la partnership con SumUp: arriva il POS Penta

Nell'ottica della semplificazione dei pagamenti con carta negli esercizi commerciali, Penta ha sottoscritto una proficua collaborazione con SumUp, l'azienda leader nella distribuzione di lettori portatili di carte per le transazioni con le carte di pagamento.

La partnership tra Penta e SumUp: il POS per tutti

Coloro che gestiscono un'attività commerciale, potranno vedere la gestione dei pagamenti con carte di debito e credito notevolmente semplificata, grazie all'unione di due forze innovatrici, Penta e SumUp.

La vision di Penta ha sempre messo in primo piano le esigenze delle attività online, quali quelle di servizi e i negozi di e-commerce. Un settore rimasto finora scoperto era quello di esercizi operanti nell'ambito della ristorazione, ma anche dei negozi di varie categorie merceologiche.

Poiché, fin dalla sua nascita, Penta si è dimostrata attenta e ricettiva alle esigenze delle aziende, organizzando anche appositi hub di confronto con gli imprenditori, le loro richieste di servizi digitali che facilitassero i pagamenti anche per negozi, bar e ristoranti, sono state elaborate, con l'estensione delle funzionalità di Penta Business banking anche a questo settore.

Fino ad ora, i negozianti hanno dovuto gestire POS poco user friendly e complicati nelle funzioni, sostenere canoni elevati e spese accessorie, come l'assistenza di un tecnico per la configurazione del lettore.

La partnership tra Penta e SumUp ha consentito di elaborare una soluzione che permetta a tutti gli esercizi commerciali di ricevere, in modo facile e veloce, i pagamenti con carta, senza dover sostenere oneri periodici e con un lettore davvero semplice da utilizzare.

Il conto corrente Penta e il lettore SumUp: come funziona

Il conto business Penta è lo strumento adatto alle imprese che vogliono gestire la propria operatività in modo snello, efficiente e con il minimo indispensabile di burocrazia. Inoltre, Penta business banking consente una personalizzazione molto elevata della gestione di account, insieme alle spese ricorrenti e dei collaboratori.

SumUp è il lettore POS che ha rivoluzionato il sistema dei pagamenti con la carta, facendo diventare un procedimento complesso e oneroso uno dei gesti più naturali e flessibili del mondo. L'introduzione, da parte di SumUp, del lettore contactless senza costi fissi, ha permesso a tutti i commercianti di sperimentare la comodità di un POS mobile che funziona con app e non necessita di configurazione, semplice e intuitivo, privo di costi di gestione.

Come richiedere il lettore SumUp Air con Penta

Per sperimentare la comodità della collaborazione tra Penta e SumUp, è sufficiente aderire alla richiesta del POS Penta, compilando l'apposito modulo di richiesta presente sul sito dell'azienda.

L'iniziativa promozionale in corso offre la possibilità di ricevere il lettore SumUp Air al costo speciale di 9€ anziché 79€.

L'app gratuita di SumUp Air permette di ricevere pagamenti in qualsiasi luogo ci si trovi, tramite connessione Wi-Fi o mediante i dati del proprio smartphone.

SumUp Air è compatibile con gli applicativi iOS e Android e risponde alle esigenze dei più elevati requisiti in materia di sicurezza.

I vantaggi di tale sistema riguardano la possibilità di ricevere pagamenti con qualsiasi carta e di vedere accreditato il relativo importo immediatamente sul proprio conto Penta. Non ci saranno valute diverse di accredito, in base all'emittente delle carte. Via libera, inoltre, alle transazioni con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Per quanto riguarda i costi correlati al servizio, gli unici previsti riguardano le commissioni pari allo 0,9% per importi pagati mediante carte di debito, e dell'1,9% per le transazioni eseguite con carta di credito, tra cui American Express, Visa e MasterCard.

Nel caso già si disponga di un conto corrente Penta, basterà richiedere il POS SumUp inoltrando la richiesta con apposito form, presente sul sito Penta.

Se, invece, non si ha ancora un conto Penta, saranno necessari pochi passaggi e una manciata di minuti per attivarlo gratuitamente, in meno di due giorni lavorativi.

Il conto business Penta è interamente digitale e consente di gestire in modo facile e flessibile le carte di pagamento dei collaboratori, impostandone singolarmente il budget. Inoltre, l'attribuzione di utenze diverse, con differenti autorizzazioni di operatività sul conto aziendale, permette all'amministratore di monitorare, con precisione e autonomia, le operazioni eseguite sul conto e di predisporre un'utenza esclusiva per il commercialista.

Grazie all'utilizzo combinato del conto Penta e di SumUp Air, si ricevono i corrispettivi delle vendite in tempo reale ed è possibile monitorare i flussi di cassa in qualsiasi momento.

Penta offre la possibilità di programmare le spese con anticipo e precisione ed effettuare la rendicontazione in pochissimo tempo, che potrebbe essere dedicato alla propria attività e al rapporto con i clienti.

Penta e SumUp rappresentano, dunque, la soluzione che mancava ai gestori di esercizi commerciali; la maggiore flessibilità nella ricezione dei pagamenti permetterà, inoltre, di incrementare le vendite, poiché non ci sono limiti alle carte accettate dal sistema. Finalmente i negozianti potranno ottimizzare la gestione finanziaria e contabile di breve e medio-lungo termine e dedicare più tempo alla propria attività.