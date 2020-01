Alassio, il vicesindaco Angelo Galtieri ospite di Radio Onda Ligure 101

Oggi su Radio Onda Ligure 101, dalle 13 alle 14, speciale dedicato al Comune di Alassio.

Ospite in studio il vicesindaco Angelo Galtieri, per raccontare una curiosità e delle importanti novità che riguardano un dolce tipico, il bacio di Alassio, e del Bacio d’Argento che verrà consegnato lunedì 27 al governatore della Regione Liguria Giovanni Toti proprio nella città del Muretto.

La trasmissione come sempre si può ascoltare su frequenza in FM, ma anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la app "Radio Onda Ligure 101" dall’Apple Store o dal Google Play Store.