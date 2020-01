"Il gesto di Almirante e Berlinguer", se ne parla ad Alassio con la figlia di Donna Assunta

Giuliana De'Medici Almirante, figlia di Giorgio Almirante, storico fondatore e segretario del Movimento Sociale Italiano e di Donna Assunta, incontrerà lunedì 27 gennaio ad Alassio gli iscritti all'associazione "Amici della Fondazione Giorgio Almirante".

Durante l'evento, organizzato da Fabrizio Marabello portavoce del sodalizio, saranno illustrati i progetti a livello nazionale della Fondazione per l'anno 2020, in particolare verranno definiti i dettagli per la presentazione del volume "Il gesto di Almirante e Berlinguer" (Paper First edizioni) scritto dal giornalista Antonio Padellaro in collaborazione con Massimo Magliaro (capo ufficio stampa di Almirante) che si svolgerà nella Città del Muretto in primavera con il patrocinio dell'amministrazione comunale.