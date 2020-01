Alassio: incontro tra Toti e amministrazione comunale per la tutela del litorale

Nel pomeriggio di lunedì 27 gennaio, il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti sarà ad Alassio per ricevere il prestigioso Bacio d'Argento. Al termine della cerimonia che si terrà presso uno dei locali storici della nostra Liguria, il Governatore prenderà parte ad un ulteriore incontro che avrà luogo presso la Sala Consigliare del Comune di Alassio.

Vi saranno i rappresentanti del Consorzio Un Mare di Shopping, dell'Assoristobar, dell'Associazione Albergatori di Alassio, dell'Associazione Balneari Alassini e dell'Associazione Bagni Marini: tutte le associazioni di categoria della città e, naturalmente i rappresentanti del Consiglio Comunale e dell'Amministrazione della Città del Muretto.

"L'incontro - spiega il vicesindaco Angelo Galtieri - come è facile immaginare, verterà sulla salvaguardia del litorale alassino e sull'individuazione di un percorso da compiere insieme per contrastare l'erosione costiera e per restituire alla città la sua prima difesa: la spiaggia".

Con il Presidente Giovanni Toti parteciperanno infatti all’incontro anche l’Assessore Regionale al Demanio Marco Scajola e il Dott. Claudio Rapetto funzionario del Demanio Marittimo.​