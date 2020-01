Val Bormida, sgominata dai carabinieri famiglia specializzata in truffe online

Mettevano in vendita oggetti online. Poi non li consegnavano mostrando ai compratori false ricevute postali.

Al termine di un'operazione articolata, i carabinieri della stazione di Carcare hanno deferito in concorso tra loro alla Procura della Repubblica di Savona quattro persone responsabili di svariate centinaia (pare 600 in tutta Italia) di truffe via internet.

Nel dettaglio si tratta di: S.C., nata a Savona di 51 anni; G.P., originario della Provincia di Cagliari di 51 anni, marito della S.C.; I.C. originario di Carcare 83enne, padre della S.C. e N.G. 76enne originaria di Roccavignale, madre della S.C.