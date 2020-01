Diano Marina: nuovi posti di lavoro in arrivo. Ecco le selezioni pubbliche

Nuovi posti di lavoro a Diano Marina per cassieri e assistenti bagnanti. La Gestioni Municipali S.p.A. Rende infatti noto che sono state indette le selezioni pubbliche per titoli ed esami per la formazione di due graduatorie finalizzate all'assunzione di 7 cassieri/e e 16 assistenti bagnanti.

L'assunzione sarà stagionale e avverrà presso presso gli stabilimenti balneari in concessione alla “Gestioni Municipali”.

Le domande di ammissione alle selezioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno Martedi' 18 Febbraio 2020.