Meteo, neve sui rilievi savonesi: accumuli a Urbe Vara Superiore e sul Monte Settepani

Questa mattina, Arpal ha diramato il bollettino di vigilanza meteorologica per la Regione Liguria.

Per oggi, sabato 25 gennaio, si prevedono residue deboli precipitazioni sparse in particolare su BCE con possibili spolverate nevose oltre 600-800 m, in esaurimento dalla tarda mattinata. Venti forti (50-60 km/h) e rafficati settentrionali su B, localmente forti altrove in graduale attenuazione nel corso della giornata.

Domani, domenica 26 gennaio, avremo venti settentrionali localmente forti (40-50 km/h) su B nelle prime ore, in attenuazione dalla mattinata.

Lunedì 27 gennaio, possibili deboli precipitazioni sparse per l'instaurarsi di un flusso umido meridionale, tendenti a divenire più diffuse su C in serata. Venti localmente forti (40-50 km/h) dai quadranti meridionali dal pomeriggio, rafficati sui capi di Ponente e sui rilievi. Mare in aumento a molto mosso in serata per onda da Sud-Ovest.

Intanto, facendo il quadro delle ultime ore, precipitazioni generalmente deboli hanno interessato un po’ tutta la regione con cumulate sulle 24 ore di 42 millimetri a Carpe Case Garoni (Toirano, Savona), 26.4 a Fiorino (Genova), 25.8 a Torriglia (Genova). Ci sono state anche precipitazioni nevose in quota nelle zone interne: i nivometri della rete Omirl segnalano una ventina di centimetri a Monte Settepani (1375 metri, Osiglia, Savona), 10 a Urbe Vara Superiore (810 metri, Savona), 4 centimetri ad Amborzasco (908 metri, comune di Santo Stefano d’Aveto, Genova). Alle 9.30 il radar non mostra precipitazioni in atto con il satellite che invece, fotografa le prime schiarite che avanzano da Ponente.

Le temperature minime sono risultate sottozero nelle zone interne: -2.8 a Monte Settepani, -2.5 a Monte di Mezzo (Santo Stefano d’Aveto, Genova), -2.2 a Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia), -2.1 a Monte Pennello (Genova). Nello spezzino 0.2 a Taglieto, nel comune di Varese Ligure.

Queste le minime registrate nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 6.2, Savona Istituto Nautico 5.8, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 8.8, La Spezia 7.5.

I venti sono settentrionali, moderati o localmente forti con raffiche. Nella notte da segnalare i 73.1 km/h registrati a Genova Porto Antico. Il mare è molto mosso.